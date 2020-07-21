Михаил Дегтярёв рассказал, когда встретится с жителями Хабаровска

Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал выйти для открытого общения с горожанами после того, как решит первоочередные задачи.

- Да, я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам. И мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично, - сообщил Дегтярёв и добавил, что через окно услышал призывы местных жителей "Дегтярёв, выходи".