Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется лето

21 Июль 2020 2020-07-21T15:54:38+03:00

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать до конца июля в Москве. Синоптик поделился прогнозами: как скоро вернется лето в столицу.

Текущая неделя обещает быть не жаркой, каждый новый день будет чуть не дотягивать до климатической нормы, буквально на 1-2 градуса.

В среднем в течении недели в дневные часы температура будет около +19…+20 °C, а в ночные: +11…+15 °C. То есть, ночи будут очень теплые, перепад почти не ощутим.

В некоторых районах возможны осадки, но «не сильные, не сумасшедшие». Кроме того, начнет понижаться давление воздуха.

- Расчеты, которые были проведены по двум нашим моделям, и модели наших зарубежных коллег показали, что с воскресенья 26 июля начинает расти давление, уменьшается вероятность осадков и начнет расти температура,— рассказал «Ридусу» Роман Вильфанд.

А это значит, что лето снова вступит в свои права. С понедельника погода будет солнечной и ясной, осадков не ожидается.

- В первой половине следующей недели температура воздуха будет выше +25 °C, а это уже здорово,— считает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU