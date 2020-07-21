Минобрнауки: Вузы вернутся к традиционной форме обучения 1 сентября

21 Июль 2020 2020-07-21T16:14:34+03:00

Валерий Фальков назвал «спекуляцией» информацию о том, что дистанционный режим будет сохранен

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Возможность перехода на дистанционную форму обучения в высших учебных заведениях не рассматривается. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Никто не планирует заменять дистанционным образованием традиционные форматы. Более того, зная настроения университетов, я могу сказать, что, в основном, все хотят вернуться в традиционные форматы. Никто никаких перекосов не хотел бы делать", - заявил Фальков на совместной пресс-конференции с представителями новосибирских СМИ, 21 июля, сообщает Интерфакс.

Он назвал «спекуляцией» информацию о том, что какой-то вуз планирует сохранить дистанционную форму обучения, при этом сократив преподавательский состав.

"Если такие факты есть, давайте говорить конкретно. Потому что мы на это университеты не ориентируем", - подчеркнул министр.

Фальков отметил, что ситуация весной, когда не только высшие учебные заведения, но и школы перешли на дистанционную форму обучения, была «экстраординарной».

Глава Минобрнауки напомнил также, что все вузы планируют вернутся к традиционной форме работы 1 сентября. Но решение окончательно будут принимать региональные власти с учетом эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU