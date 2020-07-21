2020-07-21T16:27:15+03:00
Происшествия

На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

Вооруженный преступник уже несколько часов удерживает заложников
Ксения АНУФРИЕВА
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На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывыНа месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывыФото: REUTERS
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На месте захвата автобуса с многочисленными заложниками в центре украинского города Луцк прозвучали взрывы. Издание УНН сообщило, что взрывное устройство бросил из автобуса захвативший заложников мужчина, бомба взорвалась, однако никто не пострадал.

Официально информация о взрывах пока что не подтверждена.

Напомним, что утром 21 июля преступник с оружием и взрывчаткой захватил пассажирский автобус с заложниками. Злоумышленник самостоятельно представился местным правоохранительным органам, назвав себя Максимом плохим. Он сообщил, что транспортное средство с людьми заминировано, а также стал угрожать взрывом бомбы в другой части города.

Через несколько часов в Луцке обстреляли управление украинской Национальной полиции, где проводил совещаний из-за захвата заложников в автобусе министр внутренних дел государств Арсен Аваков.

Известно, что в захваченном автобусе находится около 20 человек, преступник заявил, что среди них есть дети и беременные женщины. На своей странице в Twitter Максим Плохой требует, чтобы первые лица Украины записали и опубликовали видеобращения, в которых должны признать себя «террористами в законе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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