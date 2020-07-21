2020-07-21T17:20:10+03:00
Политика

Михаил Дегтярев оценил возможность своего участия в выборах губернатора

Депутат был назначен врио главы Хабаровского края после задержания Сергея Фургала
Ксения АНУФРИЕВА
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Михаил Дегтярев оценил свое возможное участие в выборах губернатораМихаил Дегтярев оценил свое возможное участие в выборах губернатораФото: Иван МАКЕЕВ
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Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что пока что не рассматривает возможность своего участия в выборах губернатора региона. Об этом он рассказал журналистам 21 июля.

- Я на выбора не то, что не иду пока что, у меня даже в голове такого нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается. Время покажет, - объяснил Михаил Дегтярев.

Напомним, что 20 июля, в понедельник, Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из-за утраты доверия. Врио главы субъекта России назначили депутата от политической партии ЛДПР Михаил Дегтярева, депутатские полномочия чиновника досрочно прекращены.

Дегтярев сообщил ранее, что даже после отставки Фургала его команда продолжит работать, в отставку временно исполняющий обязанности губернатора никого не отправит. Своей основной задачей на новом посту Михаил Дегтярев назвал обеспечение эффективной работы властных структур и социально-экономическое развитие региона.

Новый губернатор Хабаровского края.Стал депутатом в 32 года, предлагал запретить доллары. собирался в космос. Рассказываем, чем знаменит врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

ИСТОЧНИК KP.RU

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