2020-07-21T17:05:31+03:00
Общество

Приставы смогут читать переписку коллекторов с должниками

А еще получат контроль над банковскими сотрудниками, занимающимися взысканием долгов
Елена АКИМОВА
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Приставы получат контроль не только над коллекторами, но и над банковскими служащимиПриставы получат контроль не только над коллекторами, но и над банковскими служащими
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Судебные приставы расширят свои полномочия. Они получат доступ к переписке коллекторов и банкиров с должниками в соцсетях и мессенджерах. Такие нововведения оговорены в свежей версии законопроекта, реформирующего систему контроля за взысканием долгов.

По запросу ФССП, администраторы мессенджеров и соцсетей должны будут раскрыть подробности общения.

В Минюсте напоминают, что любые переговоры должны вестись максимально корректно, а разговор должен быть конструктивным.

Взыскатели обязаны записывать свои разговоры с должниками. Те, кто этого не делают – получат запрет на звонки. А особо проблемные сотрудники, которые не могут себя сдерживать – не смогут писать письма должникам.

Еще одно нововведение – это контроль сотрудников ведомства над банковскими работниками, которые занимаются взысканием задолженности сроком до 60 суток. Раньше приставы имели возможность регулировать работу коллекторов, но новая редакция законопроекта позволит распространить контроль и на сотрудников отделов взыскания банков, сообщает «Российская газета».

Ранее эксперты предупредили, что долги россиян могут увеличиваться. Одна из причин - доступность кредитов. Сегодня оформить займ в банке не составляет проблем. Далеко не всегда человек может трезво оценить свои финансовые возможности и стравиться с долговой нагрузкой/

Сниженная ставка по ипотечным кредитам тоже может отразиться на ситуации, сообщает сайт RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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