Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам колонии

21 Июль 2020 2020-07-21T18:06:37+03:00

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Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевозку нелегалов и торговлю людьми. Об этом 21 июля в интервью ТАСС рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

- Константина Семенова и Ивана Возниковцева приговорили к 253 годам лишения свободы в колонии за перевозку нелегальных мигрантом, торговлю людьми и незаконное пересечение греческой границы, - сообщил он.

Иван Мельников отметил, что такой большой срок заключения связан с тем, что по законам страны россияне получили 7-12 лет за каждого перевезенного нелегала, к этому добавили и наказание за остальные преступления.

Моряки свою вину не признают. По их словам, они прибыли в страну для работы по перевозке туристов, прошли обучение и вышли в море, однако их яхта несколько раз ломалась, о чем моряки рассказали работодателю. Тот согласился осмотреть судно, однако в назначенную точку вместо лодки с запчастями для сломанной яхты прибыли плавсредства с нелегальными мигрантами. Правозащитник рассказал, что работодатель пригрозил морякам расправой, и нелегалы поднялись на борт, из-за чего Семенов и Возниковцев были вынуждены пустить правонарушителей.

- На доводы россиян суд не обратил внимания, а российский консул не пришел на заседания, несмотря на настойчивые просьбы. Оба осужденных родом из Ижевска. У Семенова малолетний ребенок и престарелая мать, у его товарища по несчастью тяжело болеет мать. И оба нуждаются в деньгах, - подчеркнул Иван Мельников.

Напомним, что это не первый подобный случай: в начале этого года в Греции сочинских моряков осудили на 395 лет за работорговлю, хотя изначально мужчин брали на работу, чтобы перевозить туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU