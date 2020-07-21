2020-07-21T17:15:48+03:00
В мире

Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам колонии

Двух россиян осудили за перевозку нелегалов и торговлю людьми
Ксения АНУФРИЕВА
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Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевозку нелегалов и торговлю людьми. Об этом 21 июля в интервью ТАСС рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

- Константина Семенова и Ивана Возниковцева приговорили к 253 годам лишения свободы в колонии за перевозку нелегальных мигрантом, торговлю людьми и незаконное пересечение греческой границы, - сообщил он.

Иван Мельников отметил, что такой большой срок заключения связан с тем, что по законам страны россияне получили 7-12 лет за каждого перевезенного нелегала, к этому добавили и наказание за остальные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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