Пайкин - Преемник Дегтярева в думском кабинете: Сейчас Михаилу главное найти слова для жителей Хабаровска

21 Июль 2020 2020-07-21T17:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня Государственная дума приняла постановление об избрании депутата от ЛДПР Бориса Пайкина на должность председателя комитета нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На этом посту Пайкин сменит Михаила Дегтярева, прекратившего свои депутатские полномочия после назначения временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.

В эфире Радио «Комсомольская правда» Борис Пайкин рассказал о своей новой должности в думском комитете и прокомментировал назначение Михаила Дегтярева на пост хабаровского губернатора.

- Я много и достаточно активно занимался вопросами спорта, особенно в последние годы, поэтому фронт работы достаточно интересный, есть, чем заняться. Это как будто новый вызов. У комитета большие планы, предстоит большая работа по тем проектам, которые сегодня рассматривает Госдума, - рассказал политик.

До последнего момента Пайкин был президентом Федерации футбола Ленинградской области. Он сообщил, что быть председателем и зампредседателем комитета – это дополнительная депутатская нагрузка в связи с большим количеством встреч и общением с федеральными ведомствами.

- Стоят задачи о введении всех законопроектов. Как первый заместитель я курировал только некоторые вопросы, небольшое количество проектов. А у председателя идет уже полный охват того, что делает комитет в сфере законодательной деятельности.

Депутат также прокомментировал назначение Михаил Дегтярева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Он отметил, что молодость нового врио главы региона – не порок, и привел в пример главу Калининградской области Алиханова, назначенного в 30 лет и продуктивно трудившегося на своем посту с самого первого дня.

- Здесь уже вопрос человеческих качеств, собранности и готовности к занимаемой должности. Это основные аспекты, которые могут помочь Мише. Он приехал в регион, где есть определенное давление. Самое главное, чтобы он собрался и нашел нужные слова для жителей Хабаровского края. Показал, что он не просто человек со стороны, не просто человек из ЛДПР, который приехал в Хабаровский край. Если он сможет это доказать, то я думаю, что и хабаровчане его примут, - объяснил Борис Пайкин.

Напомним, что вступивший в новую должность Дегтярев заявил, что прежняя команда Фургала останется работать в хабаровском правительстве, и отстранять от должности врио губернатора никого не собирается. Пайкин поддержал такой ход, заметив, что новая команда, которую мог бы привести во власть Дегтярев была бы воспринята немного неоднозначно. По мнению депутата, следует сделать акцент на людях, которые уже работаю в правительстве, оценить эффективность их работы и только после этого принимать решения по их замене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первое интервью Михаила Дегтярева в должности врио губернатора Хабаровского края: Не люблю суеты

Исполняющий обязанности главы региона позвонил нашему обозревателю Александру Гамову [эксклюзив kp.ru] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU