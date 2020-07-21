Будет ли прививка от коронавируса обязательной, рассказал вирусолог

21 Июль 2020 2020-07-21T18:06:17+03:00

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Со временем вакцина от коронавируса может попасть в календарь прививок и стать обязательной. Но сейчас это исключено, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

- Потому что сейчас вакцины достаточно мало, вводиться она будет на добровольной основе. И только в том случае, если она покажет свою эффективность, тогда она будет внесена в календарь прививок, - рассказал Альштейн в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сейчас идут активные клинические испытания вакцины. Вскоре исследователи перейдут к третьему этапу, когда вакцинироваться будут порядка 1000 человек. Ожидается, что этот этап начнется уже в сентябре. И только после него мы сможем окончательно понять, что вакцина безвредна.

Но кроме этого, предстоит выяснить, насколько новая вакцина эффективна, и может ли она защитить от заражения.

- Прививка индуцирует образование антител у людей. Насколько этого будет достаточно, чтобы защитить от инфекции, покажет только опыт, - добавил Альштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU