Прощание с Александром Беляевым пройдет в Москве 23 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T18:35:54+03:00

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Прощание с Александром Беляевым, известный телеведущим и ученым, кандидатом географических наук пройдет 23 июля этого года на московском Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в Институте Российской академии наук.

- Прощание с Александром Беляевым состоится в четверг, 23 июля, в 14:00 по московскому времени на Троекуровском кладбище, - говорится в сообщении представителей РАН.

Напомним, что больной раком ведущий прогноза погоды умер в реанимации на 72 году жизни 20 июля. Ученый вел многолетнюю борьбу с тяжелым недугом - раком прямой кишки. Во время последней операции, которая прошла за три недели до смерти, ему девять часов удаляли новую опухоль.

Ведущим прогноза погоды Александр Беляев стал в 1998 году, в 2007-2008 годах также вел детскую интеллектуальную телеигру "Сразись с нацией" на телеканалах "Россия" и "Бибигон". Рак у ученого диагностировали в 2011 году, с тех пор он перенес множество курсов химиотерапии и операций.

ИСТОЧНИК KP.RU