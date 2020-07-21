2020-07-21T18:57:18+03:00
В мире

Раскрыто настоящее имя террориста, захватившего автобус в Луцке

В сети появилась фотография паспорта преступника
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Раскрыто настоящее имя террориста, захватившего автобус в Луцке. Фото: соцсетиРаскрыто настоящее имя террориста, захватившего автобус в Луцке. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В сети появилась фотография паспорта преступника, который сегодня утром, 21 июля, захватил автобус с людьми в заложники, в центре украинского города Луцк. Судя по опубликованному фотоснимку настоящее время террориста - Кривош Максим Степанович. Фото паспорта опубликовала в своем Telegram-канале Ольга Шарий.

Снимок подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что «луцкий террорист» родился на территории Российской Федерации. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook подтвердил эту информацию: подозреваемым в захвате заложников является 45-летний гражданин Украины Максим Кривош, родившийся в Оренбургской области. До этого он дважды был судим и отбывал срок за совершение тяжких преступлений. Послужной список Кривоша включает мошенничество, вымогательство, незаконное ношение оружия и бандитизм.

Напомним, что в Twitter злоумышленник представился как «Максим Плохой». В последней публикации он потребовал, чтобы первые лица Украины записали и опубликовали видеобращения, в которых должны признать себя «террористами в законе».

В захваченном автобусе находится около 20 человек. Максим Кривош сообщил правоохранительным органам, что транспортное средство заминировано, а в другой части города заложена еще одна бомба. По заверениям террориста, взрыв случится, даже если сам он погибнет. Ближе к вечеру у места захвата автобуса действительно прогремел взрыв: украинские средства массовой информации заявили, что преступник выбросил бомбу из транспорта, она взорвалась, но никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономист оценил предложение не индексировать зарплату чиновникам
Раскрыто настоящее имя террориста, захватившего автобус в Луцке
Прощание с Александром Беляевым пройдет в Москве 23 июля
Будет ли прививка от коронавируса обязательной, рассказал вирусолог
Пайкин - Преемник Дегтярева в думском кабинете: Сейчас Михаилу главное найти слова для жителей Хабаровска
Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам колонии
Синоптик рассказал, когда в России закончатся аномальные дожди
Приставы смогут читать переписку коллекторов с должниками
Российские туристы не смогут экономично отдохнуть в Турции в этом году
Михаил Дегтярев оценил возможность своего участия в выборах губернатора
Минобрнауки: Вузы вернутся к традиционной форме обучения 1 сентября
Госдума приняла в первом чтении закон о дистанционной и удаленной работе
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы