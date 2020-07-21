2020-07-21T19:16:29+03:00
Наука

Ученые создали тест, выявляющий рак за четыре года до его проявления

Новая система диагностики способна выявлять пять форм онкологии по крови
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые создали тест, выявляющий рак за четыре года до его проявленияУченые создали тест, выявляющий рак за четыре года до его проявленияФото: Сергей ЧЕРНЫХ
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Американские и китайские ученые создали тест, который может по анализу крови выявлять пять форм рака за четыре года до появления первых признаков заболевания, которые фиксируют современные методы диагностики. О научном открытии сообщает издание Nature Communications.

Новая тест-система получила название PanSeer. В ходе исследований ученые доказали, что эти тесты могут выявлять на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак. Образцы крови для исследований ученые брали в период с 2007 по 2017 годы, в общей сложности было собрано более 1,6 миллиона анализов, которые в настоящее время хранятся в архивах Университета Фудань в Китае.

Уникальность исследования заключалась в том, что у ученых был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами. С помощью теста эксперты смогли выявить онкологию в 91% случаев у пациентов, у которых не было симптомов заболевания, когда брался анализ – диагноз им поставили только спустя один-четыре года. Отсутствие рака тест определили с вероятность в 95%. Таким образом, авторы отмечают, что тест PanSeer эффективен именно для выявления рака на ранних стадиях, когда другие методы бессильны.

Исследователи подчеркнули, что новый метод не может предсказать развитие рака – он только выявляет пациентов, у которых уже есть раковые образования, но они остаются бессимптомными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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