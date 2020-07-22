Эксперт рассказал, стоит ли прививаться от коронавируса спешно сделанной вакциной

22 Июль 2020 2020-07-21T19:47:14+03:00

Традиционный протокол клинических испытаний предполагает длительное изучение безопасности препарата и его эффективности на больших группах людей. Во время пандемии эти условия соблюдать не получится

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В России один производитель за другим отчитывается, что вакцина от новой коронавирусной инфекции успешно проходит испытания на добровольцах. Похоже, скоро у нас их будет сразу несколько – ВОЗ назвала перспективными девять, но этим список не ограничивается. И это не может не радовать, потому что некоторые коронавирусные ограничения обещают снять только после массовой вакцинации населения. Однако по-прежнему звучат вопросы скептиков: а как с безопасностью вакцин? Ведь обычно при клинических испытаниях смотрят, не наступят ли негативные последствия от введения препарата спустя несколько месяцев, а то и лет? И это не излишняя предосторожность – история знает случаи, когда наспех сделанные вакцины становились причиной тяжелых осложнений у пациентов… Поэтому новости о том, что скоро в России может начаться массовая вакцинация от COVID часть граждан тревожат. Учитывая, что на разработку и исследование самых быстрых образцов ушло всего несколько месяцев, непонятно, чего больше стоит опасаться – последствий коронавируса или от недостаточно изученной прививки.

Требование безопасности будет соблюдено – уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин. Такова позиция Минздрава, и за этот показатель можно не волноваться, считает эксперт. Но есть другой нюанс:

- Надо понимать, что стопроцентно эффективная вакцина в ближайшие месяцы не будет сделана, я считаю. То есть та, которая гарантированно защитит всех от заражения на 100 процентов.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин.Фото: YouTube

И это не недоработка ученых, разрабатывающих сейчас вакцины на самых разных платформах. А следствие того, что Sars-cov-2 довольно быстро мутирующий вирус. Часть антигенов у него постоянно изменяется. И с первой попытки сделать вакцину, которая перекроет вирусу все лазейки, просто невозможно. Но с другой стороны, меняется лишь часть антигенов, а основа сохраняется – поэтому опасения, что прививка не сработает совсем, напрасны.

- Скорее всего, по-настоящему хорошая вакцина, качественная, появится через несколько лет, - прогнозирует эксперт.

Например, вакцину от вируса папилломы человека дорабатывали около 10 лет. Аналогично и с прививкой от гепатита В.

Как бы то ни было, главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин считает, что прививаться стоит даже, может быть, несовершенной, спешно сделанной вакциной от коронавируса.

- Она в любом случае будет разработана на достаточно высоком уровне, потому что очень много сил брошено на создание. А развитие науки позволяет сейчас смоделировать многие процессы математически, не прибегая к длительным экспериментам в реальности.

ИСТОЧНИК KP.RU