Выздоровевшие от COVID-19 пациенты хуже соображают и испытывают проблемы с психикой

22 Июль 2020 2020-07-21T19:47:46+03:00

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То, что коронавирус поражает сосуды, вызывая их воспаление и тромбоз, широко известно. Эта инфекция потому и «выстреливает» в самых разных органах человека, что кровеносные сосуды есть везде. Но есть странности ковида, которые еще только предстоит объяснить, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин:

- Психологические проблемы пациентов нельзя свести только к панике из-за пандемии, к страху заражения и смерти. Для меня самого до сих пор еще не понятна эта ситуация. Я бы назвал это последствие так - инфантилизм. Люди, перенесшие даже средней тяжести COVID, становятся как дети. Это какой-то когнитивный дефицит (недостатки мышления – прим. Ред.): переболевший пациент хуже соображает, ему нужно повторить несколько раз, чтобы он усвоил…

При этом серьезные исследования в Великобритании не нашли морфологических изменений в мозге умерших от COVID пациентов. Так что ухудшение когнитивных способностей нельзя списать на непосредственное воздействие вируса на головной мозг. В тоже время, проблема есть и она требует изучения психиатров и психологов, уверен эксперт. Ведь врачам общей практики необходимо понимать, как восстанавливать мыслительные способности переболевшего пациента.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей МалявинФото: Youtube

Андрей Малявин уточняет, что необходимость реабилитации возникает не у всех пациентов:

- Если ваше самочувствие после выписки не пришло в норму: очень долго сохраняется мышечная слабость, повышенная утомляемость, сердцебиение - нужно идти к врачу.

Особенно, если сохраняется одышка – это симптом дыхательной недостаточности, он требует незамедлительного лечения. Также опасный признак нарушение аппетита, чувство горечи во рту – это может свидетельствовать о поражениях печени из-за массированной медицинской атаки на вирус и тоже требует внимания докторов.

- Ну а если вы себя чувствуете более-менее неплохо, то можно к врачу и не ходить, - считает эксперт. - Но надо понимать, что восстановление после коронавируса идет достаточно медленно, не нужно сразу после выписки нагружать себя.

ИСТОЧНИК KP.RU