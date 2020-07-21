США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса
Американское министерство юстиции обвинило двух граждан Китая в сотрудничестве с китайскими спецслужбами для взлома компьютеров полутора десятков американских компаний. Как сообщило агентство Associated Press, хакеры также пытались похитить информацию о вакцине от коронавируса от разработчиков из США.
В обвинительном заключении утверждается, что Ли Сяоюй и Дун Цзячжи украли торговые секреты стоимостью более 100 миллионов долларов у компаний, исследовательских центров и военно-промышленных корпораций. Помощник американского генпрокурора по нацбезопасности Джон Демер отметил, что хакеры осуществляли свою деятельность на протяжении десяти лет не только в США, но и на территории других стран мира.
Пострадавшие фирмы занимались новыми материалами, фармацевтикой, биотехнологиями, обороной, производством роботов, солнечной энергией и другими разработками. Хакеры из Китая также пытались взломать компьютеры священников, активистов и НПО.
Джон Демер рассказал, что работали преступники на свои средства, однако «были готовы прийти на помощь государству», в связи с чем Китай обвинили в укрывательстве киберпреступников.
Напомним, что в мае этого года CША уже обвиняли Китай в попытках взлома с целью кражи секретов разрабатываемых вакцин от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU