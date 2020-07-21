Полиция смогла передать воду заложникам в Луцке
Полиция Украины смогла убедить захватившего автобус в Луцке преступника Максима Кривоша и передала воду заложникам. Об этом вечером 21 июля рассказал заместитель главы украинского министерства внутренних дел Антон Геращенко.
- Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды заложникам. Воду передал первый заместитель руководителя Национальной полиции Евгений Коваль, - написал замминистра на своей странице в Facebook.
Напомним, что до этого захвативший автобус злоумышленник не позволял правоохранителям передать заложникам пищу и воду и не подпускал силовиков близко к автобусу.
Недавно стало известно настоящее время луцкого террориста, в сети появилась фотография его паспорта. Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса сегодня утром, 21 июля. Он требует, чтобы первые лица Украины записали и опубликовали видеобращения, в которых должны признать себя «террористами в законе». Террорист также сообщил, что автобус заминирован, а в городе заложена еще одна бомба. СБУ уже завела уголовное дело по статье «Теракт».
В Луцке передают воду заложникам.
ИСТОЧНИК KP.RU