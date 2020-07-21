21 Июль 2020 2020-07-21T20:35:02+03:00

Около метро «Люблино» в Москве столкнулись два автомобиля. Фото: кадр из видеозаписи с моментом ДТП

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Во вторник, 21 июля, недалеко от станции метро «Люблино» в российской столице произошла авария: на перекрестке на скорости столкнулись два автомобиля. В сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы указывается, что, по предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие.

- Недалеко от станции столичного метро «Люблино» произошло ДТП с участием двух автомобилей, - говорится в сообщении представителей департамента. В настоящее время из-за аварии занят правый ряд по улице Совхозной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791843" frameborder="0"></iframe> Около метро Люблино произошло ДТП 2-х автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU