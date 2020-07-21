Около метро «Люблино» в Москве столкнулись два автомобиля. Фото: кадр из видеозаписи с моментом ДТП

Во вторник, 21 июля, недалеко от станции метро «Люблино» в российской столице произошла авария: на перекрестке на скорости столкнулись два автомобиля. В сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы указывается, что, по предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие.

- Недалеко от станции столичного метро «Люблино» произошло ДТП с участием двух автомобилей, - говорится в сообщении представителей департамента. В настоящее время из-за аварии занят правый ряд по улице Совхозной.