2020-07-21T20:32:40+03:00
В мире

США намерены активно тестировать свои «супер-пупер ракеты»

Создаваемые гиперзвуковые ракеты страна нацелит в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион
Ксения АНУФРИЕВА
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США намерены активно тестировать свои «супер-пупер ракеты»США намерены активно тестировать свои «супер-пупер ракеты»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что военным США следует начать активное тестирование перспективных гиперзвуковых ракет AGM-183A. Это те самые системы гиперзвуковых вооружений, которые Дональд Трамп назвал «супер-пупер ракетами».

Маршалл Биллингсли сообщил, что Штаты намерены в первую очередь нацелить создаваемые ракеты на Азиатско-Тихоокеанский регион. По мнению политика, такие испытания помогут ВС США сократить разрыв с Китаем и Россией в сфере гиперзвукового оружия.

- Мы действительно отстаем от программы Китая, а РФ вообще уже поставила на вооружение гиперзвуковое оружие и не остановится на этом, - сказал спецпредставитель главы государства.

При этом он подчеркнул, что Штаты не планируют использовать новые ракеты в качестве носителей ядерных боеголовок, однако уже сейчас гиперзвуковое оружие станет «важной темой на мировой арене».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Генеральный директор "Роскосмоса" отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, анонсировавшего создание "супер-пупер-ракеты". Дмитрий Рогозин пошутил над словами американского главы, заявив, что с «супер-пупер» ракетами России точно не сравниться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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