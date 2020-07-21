Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке

21 Июль 2020 2020-07-21T21:17:46+03:00

Захвативший автобус террорист заявил, что один из заложников ранен

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Украинская полиция забрала трёх заложников из автобуса в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Максим Кривош, удерживающий заложников в автобусе в украинском городе вечером 21 июля заявил, что один из заложников ранен. Внутри транспортного средства также находится беременная женщина и ребенок, рассказал террорист в телефонном разговоре с журналистами телеканала "НТА".

- Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок, - утверждает Максим Кривош.

Местные СМИ сообщают, что на месте захвата заложников в Луцке снова слышны выстрелы. Полиция попросила преступника отпустить женщин и детей, но он не соглашается.

Представитель правоохранительных органов Украины после того, как ему удалось передать заложникам воду, попытался снова вступить в переговоры с террористов, попросив его отпустить хотя бы ребенка. После несколько секунд безуспешных переговоров преступник выстрелом отогнал переговорщика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791847" frameborder="0"></iframe> Кадры освобождения заложников в Луцке.

ИСТОЧНИК KP.RU