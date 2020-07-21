2020-07-21T21:17:46+03:00
Происшествия

Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке

Захвативший автобус террорист заявил, что один из заложников ранен
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полиция освободила трех заложников из автобуса в ЛуцкеПолиция освободила трех заложников из автобуса в ЛуцкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинская полиция забрала трёх заложников из автобуса в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Максим Кривош, удерживающий заложников в автобусе в украинском городе вечером 21 июля заявил, что один из заложников ранен. Внутри транспортного средства также находится беременная женщина и ребенок, рассказал террорист в телефонном разговоре с журналистами телеканала "НТА".

- Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок, - утверждает Максим Кривош.

Местные СМИ сообщают, что на месте захвата заложников в Луцке снова слышны выстрелы. Полиция попросила преступника отпустить женщин и детей, но он не соглашается.

Представитель правоохранительных органов Украины после того, как ему удалось передать заложникам воду, попытался снова вступить в переговоры с террористов, попросив его отпустить хотя бы ребенка. После несколько секунд безуспешных переговоров преступник выстрелом отогнал переговорщика.

Кадры освобождения заложников в Луцке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецназ взял штурмом захватившего автобус террориста в Луцке
США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Зеленский выполнил требование террориста из Луцка
Видео освобождения заложников в Луцке опубликовало МВД Украины
Зеленский лично говорил с террористом в Луцке для освобождения заложников
Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке
США намерены активно тестировать свои «супер-пупер ракеты»
Около метро «Люблино» в Москве столкнулись два автомобиля
Полиция смогла передать воду заложникам в Луцке
США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса
Ученые создали тест, выявляющий рак за четыре года до его проявления
Экономист оценил предложение не индексировать зарплату чиновникам
Раскрыто настоящее имя террориста, захватившего автобус в Луцке
Прощание с Александром Беляевым пройдет в Москве 23 июля
Будет ли прививка от коронавируса обязательной, рассказал вирусолог
Пайкин - Преемник Дегтярева в думском кабинете: Сейчас Михаилу главное найти слова для жителей Хабаровска
Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам колонии
Синоптик рассказал, когда в России закончатся аномальные дожди
Приставы смогут читать переписку коллекторов с должниками
Российские туристы не смогут экономично отдохнуть в Турции в этом году
Михаил Дегтярев оценил возможность своего участия в выборах губернатора
Минобрнауки: Вузы вернутся к традиционной форме обучения 1 сентября
Госдума приняла в первом чтении закон о дистанционной и удаленной работе
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы