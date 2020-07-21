Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке
Украинская полиция забрала трёх заложников из автобуса в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Максим Кривош, удерживающий заложников в автобусе в украинском городе вечером 21 июля заявил, что один из заложников ранен. Внутри транспортного средства также находится беременная женщина и ребенок, рассказал террорист в телефонном разговоре с журналистами телеканала "НТА".
- Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок, - утверждает Максим Кривош.
Местные СМИ сообщают, что на месте захвата заложников в Луцке снова слышны выстрелы. Полиция попросила преступника отпустить женщин и детей, но он не соглашается.
Представитель правоохранительных органов Украины после того, как ему удалось передать заложникам воду, попытался снова вступить в переговоры с террористов, попросив его отпустить хотя бы ребенка. После несколько секунд безуспешных переговоров преступник выстрелом отогнал переговорщика.
Кадры освобождения заложников в Луцке.
ИСТОЧНИК KP.RU