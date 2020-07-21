21 Июль 2020 2020-07-21T21:01:47+03:00

Зеленский лично говорил с террористом в Луцке для освобождения заложников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Украины Владимир Зеленский лично говорил с мужчиной, захватившим заложников в Луцке, после чего тот отпустил трёх человек из автобуса. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента.

Отпущенных заложников уже забрали правоохранительный органы, в настоящее время им ничего не угрожает, однако в захваченном автобусе по-прежнему остается около 17 человек.Заместитель главы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко уточнил, что освобожденные - это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.

Удерживающий заложников террорист Максим Кривош ранее говорил полицейским, что в транспортном средстве находятся беременная женщина и маленький ребенок, а состояние всех пассажиров плохое. Полиция смогла передать заложникам, которые уже много часов находятся в автобусе на жаре, воду.

Преступник также заявил, что один из заложников ранен. Напомним, что на своей странице в соцсетях Максим Кривош потребовал, чтобы первый лица Украины опубликовали видео, в которых должны признать себя «террористами в законе».

ИСТОЧНИК KP.RU