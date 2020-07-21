Видео освобождения заложников в Луцке опубликовало МВД Украины
Террорист выпустил трех человек из захваченного автобуса [видео]
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После переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Максим Кривош отпустил трех заложников из захваченного в украинском Луцке автобуса. По сообщению заместителя главы министерства внутренних дел государства Антона Геращенко, освобожденные - это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.
Кадры освобождения заложников в Луцке.
ИСТОЧНИК KP.RU