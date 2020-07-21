2020-07-21T22:09:59+03:00
В мире

Видео освобождения заложников в Луцке опубликовало МВД Украины

Террорист выпустил трех человек из захваченного автобуса [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео освобождения заложников в Луцке опубликовало МВД УкраиныВидео освобождения заложников в Луцке опубликовало МВД УкраиныФото: REUTERS
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После переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Максим Кривош отпустил трех заложников из захваченного в украинском Луцке автобуса. По сообщению заместителя главы министерства внутренних дел государства Антона Геращенко, освобожденные - это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.

Напомним, что вооруженный гражданин Украины Михаил Кривош сегодня утром взял в заложники двадцать пассажиров автобуса в городе Луцк. Террорист, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, потребовал, чтобы представители власти и бизнеса государства записали и выложили в соцсетях обращение, в котором признали бы себя «террористами в законе». От Зеленского злоумышленник потребовал видео, в котором президент Украины должен был посоветовать к просмотру филь «Земляне» 2005 года. Глава страны выполнил требование.

В автобусе по-прежнему остаются 17 человек. Михаил Кривош пару часов назад позволил сотрудникам правоохранительных органов принесли заложникам воды, силовиков он не подпускает к транспортному средству.

Захватчик также сообщил, что автобус заминирован и он готов подорвать его в случае штурма, а в людном месте Луцка установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением.

Кадры освобождения заложников в Луцке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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