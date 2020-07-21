Зеленский выполнил требование террориста из Луцка

21 Июль 2020 2020-07-21T21:15:57+03:00

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Украинский президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке. Глава государства снял видеообращение, в котором посоветовал всем смотреть фильм "Земляне".

- Фильм «Земляне» 2005 года – смотреть всем, - сказал украинский лидер.

Напомним, что после разговора с Зеленским террорист отпустил из автобуса трех человек - пожилую женщину, подростка и молодую беременную девушку.

После захвата заложников преступник потребовал, чтобы 23 представителя украинской власти и бизнеса опубликовали в социальных сетях видеообращение, в котором признали бы себя «террористами в законе».

Особые требования у Максима Кривоша были к президенту страны: Владимир Зеленский должен был опубликовать видео с советом посмотреть филь «Земляне» - документальное кино 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми, расизме, сексизме, видовой дискриминации и прав животных. В картине демонстрируются кадры со скрытых камер в зоомагазинах, приютах, скотобоен и мест продажи кожи и меха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791850" frameborder="0"></iframe> Зеленский выполнил требование террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU