2020-07-21T21:15:57+03:00
В мире

Зеленский выполнил требование террориста из Луцка

После разговора с президентом преступник отпустил трех заложников
Ксения АНУФРИЕВА
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Зеленский выполнил требование террориста из ЛуцкаЗеленский выполнил требование террориста из ЛуцкаФото: REUTERS
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Украинский президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке. Глава государства снял видеообращение, в котором посоветовал всем смотреть фильм "Земляне".

- Фильм «Земляне» 2005 года – смотреть всем, - сказал украинский лидер.

Напомним, что после разговора с Зеленским террорист отпустил из автобуса трех человек - пожилую женщину, подростка и молодую беременную девушку.

После захвата заложников преступник потребовал, чтобы 23 представителя украинской власти и бизнеса опубликовали в социальных сетях видеообращение, в котором признали бы себя «террористами в законе».

Особые требования у Максима Кривоша были к президенту страны: Владимир Зеленский должен был опубликовать видео с советом посмотреть филь «Земляне» - документальное кино 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми, расизме, сексизме, видовой дискриминации и прав животных. В картине демонстрируются кадры со скрытых камер в зоомагазинах, приютах, скотобоен и мест продажи кожи и меха.

Зеленский выполнил требование террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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