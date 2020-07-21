Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал опубликовать террорист

21 Июль 2020 2020-07-21T22:22:57+03:00

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Украинский лидер Владимир Зеленский удалил со своей странице в социальной сети Facebook видеообращение, которое потребовал записать и опубликовать захвативший заложников в Луцке террорист. На камеру президент страны должен был призвать всех посмотреть фильм «Земляне» 2005 года.

После публикации ролика Зеленским преступник отпустил всех заложников, а самого террориста – Михаила Кривоша – задержали спецназовцы. Почти сразу президент Украины удалил видеообращение из соцсети, в настоящее время на странице главы государства последнее сообщение опубликовано 10 часов назад.

Напомним, что во вторник в центре Луцка преступник с оружием и взрывчаткой захватил автобус, в котором находились 20 человек. Злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о своем недовольстве системой. Под вечер он отпустил всех заложников, они целы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту теракта и захвата заложников, наказание по соответствующей статье подразумевает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Полицейские в настоящее время продолжают поиски второго взрывного устройства, которое, по словам Кривоша, заложено где-то в городе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791850" frameborder="0"></iframe> Зеленский выполнил требование террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU