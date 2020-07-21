2020-07-21T22:59:55+03:00
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

В указе президент определил новые социальные, экономические и экологические задачи России
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 летПутин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 летФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни жителей государства до 78 лет. Поручение глава государства дал в рамках подписанного 21 июля указа о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщила пресс-служба Кремля.

На прошлой неделе Владимир Путин отмечал, что ожидаемая продолжительность жизни населения страны – это показатель качества работы властных структур. Президент призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.

В указе Путин также определил и другие социальные, экономические и экологические задачи. В общей сложности документ содержит пять основных национальных целей: сохранение населения и здоровья россиян, возможности для самореализации и развития, обеспечение комфортной среды для жизни, достойного труда и успешного предпринимательства, а также развитие цифровой трансформации.

Напомним, что по последним оценках Росстата ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года. При этом мужчины в стране в среднем живут почти на десять лет меньше, чем женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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