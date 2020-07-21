Азербайджан атаковал боевой пост в Армении

21 Июль 2020 2020-07-21T23:13:16+03:00

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Азербайджанские военные во вторник, 21 июля, предприняли атаку на боевой пост армянской армии. В результате атаки есть жертвы, сообщила представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

В сообщении указано, что ВС Армении успешно отразили атаку и нанесли противнику «значительные потери».

- Спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянскои стороны потерь нет, - написала Шушан Степанян.

Вооруженный конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился в начале июля текущего года после того, как позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийское обстрелу подразделениями армянских ВС в Товузском районе. 12 июля страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии на приграничной территории.

Несколько дней назад Азербайджан пригрозил ракетным ударом по атомной электростанции в Армении, заявив, что Баку пойдет на такой шаг, если Ереван решит нанести удары по стратегическим объектам страны. Постпред Армении рассказ об угрозах главе МАГАТЭ, отметив, что такие заявление противоречат всем нормам международного гуманитарного права и являются серьезным вызовом безопасности и стабильности для всех стран, которые соседствуют с конфликтующими государствами.

ИСТОЧНИК KP.RU