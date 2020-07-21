Путин поручил в два раза снизить уровень бедности
Президент России Владимир Путин поручил снизить уровень бедности по сравнению с этим показателем, зафиксированном в 2017 году. Такое поручение правительству глава государства дал в рамках своего указа, подписанного во вторник, 21 июля.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года», в котором поставил перед страной пять основных задач:
1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
2. Возможности для самореализации и развития талантов;
3. Комфортная и безопасная среда для жизни;
4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
5. Цифровая трансформация.
Задача снизить уровень бедности (то есть, процент людей, доход которых меньше прожиточного минимума) относится к первому пункту. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что эта цель вполне достижима.
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ИСТОЧНИК KP.RU