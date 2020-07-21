ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 213 тысяч человек

21 Июль 2020 2020-07-21T23:53:52+03:00

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 14,5 миллиона

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 213 тысяч и превысило 14,5 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер вторника, 21 июля, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 14 562550 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончался 607781 человек. За прошедший день выявлено 213637 новых инфицированных, умерли 4083 больных.

Большинство случаев заражения – 7702075 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 311569 человек. За сутки в этом регионе выявлено 117400 новых заразившихся, умерли 2260 больных. На втором месте Европа: 3103674 заразившихся с начала пандемии (24401 новый случай) и 207958 умерших (416 летальных исходов за минувшие сутки).

Третье место по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 42 тысячи и составило 1478141. С начала пандемии зафиксирована 35121 смерть, за последние 24 часа скончались 733 больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU