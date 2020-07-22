2020-07-22T00:00:39+03:00
Авто

В центре «Движение без опасности» предложили ввести тест на внимательность для учеников автошкол

А в Госавтоинспекции – прививать водителям правила пользования гаджетами за рулем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Прививать правила пользования электронными устройствами, в частности смартфонами, во время управления автомобилем необходимо еще на начальном этапе обучения водителей. Такого мнения придерживается начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике подполковник полиции Руслан Набиев.

А генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников и вовсе предложил ввести в автошколах тест на внимательность для кандидатов в водители.

«Сейчас водитель теперь не просто разговаривает по телефону, но и общается в мессенджерах, смотрит видео. Надо прививать на начальном этапе подготовки водителей хотя бы минимальные правила пользования гаджетами во время управления транспортным средством. Тоже самое касается вопроса правомерности использования звукового сигнала для привлечения внимания на дорогах», - сказал Руслан Набиев в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда».

Подполковник полиции напомнил, что оповещение отвлекшегося от дороги водителя или пешехода об опасности звуковым сигналом - это правомерно. Таким способом водитель имеет возможность предотвратить возможное ДТП.

Прививать правила пользования электронными устройствами во время управления автомобилем необходимо еще на начальном этапе обучения водителей..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военному США, обвиняемому в «шпионаже» в пользу России, грозит 64 года тюрьмы
Игрока «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России
В центре «Движение без опасности» предложили ввести тест на внимательность для учеников автошкол
Телефонные разговоры «крадут» у водителей 30% внимания, направленного на дорожную ситуацию
Назван главный отвлекающий фактор водителей на дорогах
ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 213 тысяч человек
Путин поручил в два раза снизить уровень бедности
За сутки в Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом
Азербайджан атаковал боевой пост в Армении
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал опубликовать террорист
Спецназ взял штурмом захватившего автобус террориста в Луцке
США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Зеленский выполнил требование террориста из Луцка
Видео освобождения заложников в Луцке опубликовало МВД Украины