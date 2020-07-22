В центре «Движение без опасности» предложили ввести тест на внимательность для учеников автошкол

22 Июль 2020 2020-07-22T00:00:39+03:00

А в Госавтоинспекции – прививать водителям правила пользования гаджетами за рулем

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Прививать правила пользования электронными устройствами, в частности смартфонами, во время управления автомобилем необходимо еще на начальном этапе обучения водителей. Такого мнения придерживается начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике подполковник полиции Руслан Набиев.

А генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников и вовсе предложил ввести в автошколах тест на внимательность для кандидатов в водители.

«Сейчас водитель теперь не просто разговаривает по телефону, но и общается в мессенджерах, смотрит видео. Надо прививать на начальном этапе подготовки водителей хотя бы минимальные правила пользования гаджетами во время управления транспортным средством. Тоже самое касается вопроса правомерности использования звукового сигнала для привлечения внимания на дорогах», - сказал Руслан Набиев в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда».

Подполковник полиции напомнил, что оповещение отвлекшегося от дороги водителя или пешехода об опасности звуковым сигналом - это правомерно. Таким способом водитель имеет возможность предотвратить возможное ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791863" frameborder="0"></iframe> Прививать правила пользования электронными устройствами во время управления автомобилем необходимо еще на начальном этапе обучения водителей..

ИСТОЧНИК KP.RU