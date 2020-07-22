2020-07-22T00:19:45+03:00
Спорт

Игрока «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России

Так защитника московского клуба наказали за неподобающее поведение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Футболист «Спартака» Андрей Ещенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССФутболист «Спартака» Андрей Ещенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника московского клуба «Спартак» Андрея Ещенко на три матча Кубка России. Таким образом игрока наказали за неподобающее поведение во время полуфинального матча Кубка России 19 июля с петербургским «Зенитом» и надпись на его футболке, содержавшую оскорбление в адрес руководства команды соперников.

Кроме того, футболист должен будет заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, а «Спартак» оштрафован на 360 тысяч рублей за то, что его болельщики в ходе матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» скандировали оскорбительные лозунги, и нарушения регламента возобновления сезона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 июля «Спартак» проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 2:1, занял девятое место в турнирной таблице и потерял шансы выйти не только в финал турнира, но и участвовать в еврокубках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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