2020-07-22T00:46:42+03:00
В мире

Военному США, обвиняемому в «шпионаже» в пользу России, грозит 64 года тюрьмы

По версии следствия, американский старшина передавал секретную информацию некоему «россиянину»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Обвиняемый содержится в тюрьме американских ВМСОбвиняемый содержится в тюрьме американских ВМСФото: REUTERS
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Американскому военнослужащему, которого обвинили в передаче России секретных данных, грозит 64 года тюрьмы. Во вторник, 21 июля, его заключили под стражу, поскольку сторона обвинения считает, что подозреваемый может сбежать, чтобы скрыться от правосудия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом месяце стало известно о задержании старшины Военно-морских сил Соединенных Штатов Чарльза Бриггса, которого заподозрили в шпионаже. По версии следствия, старшина имел доступ к секретным сведениям, касающимся национальной безопасности США, и во время поездки в Сербию передал засекреченные данные некоему «гражданину России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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