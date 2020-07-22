2020-07-22T01:44:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, чем «российская версия» коронавируса отличается от остальных

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин ответил на вопросы «КП» о результатах генетического анализа «российских» коронавирусов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Исследователи установили, что коронавирус в Россию завезли из ЕвропыИсследователи установили, что коронавирус в Россию завезли из ЕвропыФото: Мария ЛЕНЦ
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Команда ученых, представляющих Центр наук о жизни Сколтеха, Высшую школу экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Институт проблем передачи информации, провела исследование, в ходе которого пришла к выводу, что коронавирус попал в Россию не из Китая, а из Европы.

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с сайтом kp.ru рассказал, чем «российская версия» COVID-19 отличается от остальных. Он объяснил, что «российского вируса» не существует.

«Во-первых, как мы показали в своей работе, вирус много раз ввозили в Россию независимо друг от друга. И это были генетически очень разные варианты вируса. Поэтому нет никакого одного единственного общего российского вируса - эти варианты очень разнообразны», - сказал ученый.

«А во-вторых, мы сейчас не видим практически никакого отличия между вирусными вариантами в плане летальности и тяжелого течения заболевания, которое они вызывают. Единственное, сейчас обсуждается, что одна из мутаций вируса теоретически может влиять на способность вируса передаваться - то есть на его заразность. Но это очень слабый эффект, он составляет не более нескольких процентов», - уточнил профессор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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