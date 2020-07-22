Трамп: Ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться

Президент США Дональд Трамп призвал американцев носить защитные маски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп признал, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах может ухудшиться, а также призвал американцев соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Выступая перед журналистами на брифинге в Белом доме, он сообщил, что сам всегда носит маску с собой и надевает при необходимости. А для наглядности даже достал ее из кармана и продемонстрировал присутствующим.

«Мы просим всех: если вы не можете соблюдать социальную дистанцию, надевайте маску. И не важно, нравится она вам или нет, от них есть эффект», - подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, в одних частях страны «дела» с коронавирусом COVID-19 «обстоят очень хорошо», в других – похуже.

«К сожалению, это (ситуация с распространением инфекции – прм. ред.), вероятно, ухудшится, прежде чем начнет улучшаться. Мне такое говорить не нравится, но таковы реалии. Так у нас», - признал Трамп.

При этом президент обратил внимание журналистов на то, что это происходит и во всем мире, не только в США, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Штатах ежедневно регистрируется до 60 тысяч новых случаев заражения.