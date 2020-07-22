2020-07-22T03:11:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в Черногории: граждан снова обязали носить маски

Из-за второй волны коронавируса в Черногории власти также запретили людям собираться большими группами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В мае власти Черногории объявили о победе над коронавирусомВ мае власти Черногории объявили о победе над коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из-за второй волны коронавируса в Черногории правительство в ночь на среду, 22 июля, объявило эпидемию COVID-19 на всей территории страны. С самого утра среды гражданам обязаны носить защитные маски. Кроме того, людям запрещено собираться большими группами и проводить свадьбы, ограничено также время работы кафе, ресторанов и прочих увеселительных заведений.

В заявлении кабинета министров Черногории говорится, что маски носить обязательно как на открытом воздухе, так и в помещениях, это касается также детей старше семи лет.

«Массовые собрания – максимально 40 человек на открытом пространстве, 20 – в помещениях», - уточнили в кабмине.

Ориентировочно, ограничения будут действовать до конца августа.

Такое решение черногорские власти, еще в мае объявившие о победе над вспышкой коронавируса, приняли после того, как накануне вечером Институт общественного здоровья в Подгорице сообщил, что за минувшие сутки было выявлено 98 новых инфицированных, а на сегодняшний день в стране насчитывается 1920 активных больных с COVID-19, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, какие страны мира накрыла вторая волна коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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