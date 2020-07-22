2020-07-22T04:00:00+03:00
Происшествия

Жертвами крушения вертолета в Колумбии стали как минимум девять военных

Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся на борту
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Вертолет Black HawkВертолет Black HawkФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жертвами крушения военного вертолета UH-60 Black Hawk на юго-востоке Колумбии стали как минимум девять военнослужащих, судьба еще двух солдаи пока неизвестна, их поиски продолжаются. Об этом со ссылкой на источники в вооруженных силах страны сообщает газета El Tiempo.

Всего же на борту разбившегося вертолета находилось 17 человек, шестерых из них спасатели обнаружили живыми, всех доставили в военный госпиталь в Боготе.

Ранее министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что утром во вторник, 21 июля, в окрестностях города Миту, расположенном в департаменте Ваупес, разбился вертолет Black Hawk с семнадцатью военнослужащими на борту. Пострадавших нашли почти сразу, позже, уже днем, обнаружили тела девяти человек. Причины крушения предстоит выяснить специальной комиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Боготе совершил жесткую посадку американский легкомоторный самолет, принадлежащий управлению по борьбе с распространением наркотиков США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, стоит ли прививаться от коронавируса спешно сделанной вакциной
Трамп: В июле две американские вакцины от коронавируса выходят на финальную стадию испытаний
Очередная стрельба в Чикаго: ранены не менее 11 человек
В Германии призвали ЕС выработать ответ на санкции США против
Жертвами крушения вертолета в Колумбии стали как минимум девять военных
Пушков ответил на призыв США прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Вторая волна коронавируса в Черногории: граждан снова обязали носить маски
Конгресс США одобрил военный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»
Эксперт рассказал, будет ли вторая волна коронавируса менее опасной
Трамп: Ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться
Эксперт рассказал, чем «российская версия» коронавируса отличается от остальных
Российский призер Европы по бодибилдингу задержан по подозрению в растлении несовершеннолетней
Военному США, обвиняемому в «шпионаже» в пользу России, грозит 64 года тюрьмы
Игрока «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России
В центре «Движение без опасности» предложили ввести тест на внимательность для учеников автошкол
Телефонные разговоры «крадут» у водителей 30% внимания, направленного на дорожную ситуацию
Назван главный отвлекающий фактор водителей на дорогах
ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 213 тысяч человек
Путин поручил в два раза снизить уровень бедности
За сутки в Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом
Азербайджан атаковал боевой пост в Армении
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал опубликовать террорист
Спецназ взял штурмом захватившего автобус террориста в Луцке
США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Зеленский выполнил требование террориста из Луцка
Видео освобождения заложников в Луцке опубликовало МВД Украины