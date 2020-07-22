Жертвами крушения вертолета в Колумбии стали как минимум девять военных

22 Июль 2020 2020-07-22T04:00:00+03:00

Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся на борту

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Жертвами крушения военного вертолета UH-60 Black Hawk на юго-востоке Колумбии стали как минимум девять военнослужащих, судьба еще двух солдаи пока неизвестна, их поиски продолжаются. Об этом со ссылкой на источники в вооруженных силах страны сообщает газета El Tiempo.

Всего же на борту разбившегося вертолета находилось 17 человек, шестерых из них спасатели обнаружили живыми, всех доставили в военный госпиталь в Боготе.

Ранее министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что утром во вторник, 21 июля, в окрестностях города Миту, расположенном в департаменте Ваупес, разбился вертолет Black Hawk с семнадцатью военнослужащими на борту. Пострадавших нашли почти сразу, позже, уже днем, обнаружили тела девяти человек. Причины крушения предстоит выяснить специальной комиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Боготе совершил жесткую посадку американский легкомоторный самолет, принадлежащий управлению по борьбе с распространением наркотиков США.

ИСТОЧНИК KP.RU