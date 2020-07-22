В Германии призвали ЕС выработать ответ на санкции США против

22 Июль 2020 2020-07-22T04:28:02+03:00

В Германии призвали страны Евросоюза принять ответные меры на санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» Фото: REUTERS

Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку – 2»

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В Германии призвали страны Евросоюза принять ответные меры на санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», который должен пройти по дну Балтийского моря от России до побережья ФРГ. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

«До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе», - сказал он, добавив, что OAOEV сейчас «активно работает над конкретными предложениями».

Михаэль Хармс уточнил, что ответные меры «могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций».

Немецкий экономист также отметил, что американские санкции могут грозить банкам. Которые финансируют проект газопровода, а это, по его словам, «очень болезненный удар».

ИСТОЧНИК KP.RU