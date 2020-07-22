2020-07-22T05:48:02+03:00
Экономика

В Германии призвали ЕС выработать ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

Немецкий экономист считает, что ответные меры необходимы, так как Вашингтон своими угрозами создает «опасный прецедент»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Германии призвали страны Евросоюза принять ответные меры на санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток – 2»В Германии призвали страны Евросоюза принять ответные меры на санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток – 2»Фото: REUTERS
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В Германии призвали страны Евросоюза принять ответные меры на санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», который должен пройти по дну Балтийского моря от России до побережья ФРГ. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

«До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе», - сказал он, добавив, что OAOEV сейчас «активно работает над конкретными предложениями».

Михаэль Хармс уточнил, что ответные меры «могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций».

Немецкий экономист также отметил, что американские санкции могут грозить банкам, которые финансируют проект газопровода, а это, по его словам, «очень болезненный удар».

Руководитель OAOEV подчеркнул, что «речь идет не только о «Северном потоке – 2», сами по себе угрозы санкций со стороны США – это, по его мнению, «опасный прецедент».

«ЕС должен эффективно противодействовать этому, чтобы и другие государства не пришли к подобным идеям», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, предусматривающий ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Однако в Белом доме заявили, что Трамп не подпишет документ в его нынешней редакции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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