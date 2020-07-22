2020-07-22T04:53:38+03:00
В мире

Очередная стрельба в Чикаго: ранены не менее 11 человек

Все пострадавшие получили серьезные ранения, некоторые находятся в критическом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Девять человек были доставлены в больницу на скоройДевять человек были доставлены в больницу на скоройФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Чикаго (американский штат Иллинойс) снова произошла стрельба, в результате пострадали не менее одиннадцати человек. Девять раненых человек были доставлены в больницу машинами «Скорой помощи», еще двое обратились к медикам самостоятельно, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на местных чиновников.

Между тем, по данным источников телеканала ABC 7, в пять разных городских больниц поступили 14 пострадавших с огнестрельными ранениями. Все получили серьезные ранения, причем состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое. Правда, полиция эту информацию пока не подтвердила.

Неизвестные открыли стрельбу в Чикаго около 18.30 во вторник (2.30 среды мск). Отмечается, что это произошло на улице West 79th неподалеку от похоронного бюро. Другие подробности случившегося не приводятся, о задержании подозреваемых полиция пока не сообщала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго «хуже, чем в Афганистане», и назвал протестующих против расизма анархистами, ненавидящими Америку. На борьбу с преступностью в этом городе Вашингтон намерен отправить сотрудников нескольких федеральных силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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