Трамп: В июле две американские вакцины от коронавируса выходят на финальную стадию испытаний
Выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп объявил журналистам, что уже в этом месяце две американские «потенциальные вакцины» от коронавируса выходят на финальную стадию клинических испытаний.
Еще четыре разрабатываемых с Соединенных Штатах препарата, по его словам, выйдут на финальную стадию испытаний в следующие несколько недель. При этом он подчеркнул, что создание эффективной вакцины от COVID-19 остается приоритетом его администрации.
«В конечном счете наша цель – не просто справиться с пандемией, но положить ей конец. Мы хотим избавиться от нее как можно скорее», - заявил Трамп.
Отвечая на вопрос журналистов, готовы ли американские власти сотрудничать с Пекином и использовать китайскую вакцину, если в КНР ее создадут раньше, чем в США, он сказал, что Вашингтон «готов работать с кем угодно, кто поможет достичь хороших результатов», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп признал, что ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться, а также призвал американцев соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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