2020-07-22T05:22:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп: В июле две американские вакцины от коронавируса выходят на финальную стадию испытаний

По словам президента США, главная цель его администрации – «положить конец» пандемии COVID-19
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп иногда надевает защитную маскуПрезидент США Дональд Трамп иногда надевает защитную маскуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп объявил журналистам, что уже в этом месяце две американские «потенциальные вакцины» от коронавируса выходят на финальную стадию клинических испытаний.

Еще четыре разрабатываемых с Соединенных Штатах препарата, по его словам, выйдут на финальную стадию испытаний в следующие несколько недель. При этом он подчеркнул, что создание эффективной вакцины от COVID-19 остается приоритетом его администрации.

«В конечном счете наша цель – не просто справиться с пандемией, но положить ей конец. Мы хотим избавиться от нее как можно скорее», - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов, готовы ли американские власти сотрудничать с Пекином и использовать китайскую вакцину, если в КНР ее создадут раньше, чем в США, он сказал, что Вашингтон «готов работать с кем угодно, кто поможет достичь хороших результатов», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп признал, что ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться, а также призвал американцев соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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