В СБУ уточнили число освобожденных в Луцке заложников

22 Июль 2020 2020-07-22T06:25:06+03:00

Террорист с оружием и взрывчаткой захватил автобус в Луцке Фото: REUTERS

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В Службе безопасности Украины уточнили число заложников, захваченных во вторник вооруженным террористом в городе Луцк. Оказывается, украинские силовики вывели из автобуса в общей сложности не 20, как сообщалось ранее, а тринадцать человек.

«Сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус «Берестечко – Красниловка» с пассажирами», - говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем 21 июля мужчина с оружием и взрывчаткой в центре Луцка захватил автобус с пассажирами. Под вечер после разговора с президентом Украины злоумышленник, который называл себя «Максим Плохой», выпустил из автобуса трех человек – пожилую женщину, подростка и молодую беременную. А когда Владимир Зеленский выполнил его требование и опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне», отпустил остальных заложников и сдался спецназу.

Позже правоохранители установили личность террориста, им оказался ранее судимый Максим Кривош.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791856" frameborder="0"></iframe> В Луцке освободили всех заложников.

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ИСТОЧНИК KP.RU