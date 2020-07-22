2020-07-22T06:25:06+03:00
Происшествия

В СБУ уточнили число освобожденных в Луцке заложников

Из захваченного террористом автобуса украинские силовики вывели 13 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Террорист с оружием и взрывчаткой захватил автобус в ЛуцкеТеррорист с оружием и взрывчаткой захватил автобус в ЛуцкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Службе безопасности Украины уточнили число заложников, захваченных во вторник вооруженным террористом в городе Луцк. Оказывается, украинские силовики вывели из автобуса в общей сложности не 20, как сообщалось ранее, а тринадцать человек.

«Сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус «БерестечкоКрасниловка» с пассажирами», - говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем 21 июля мужчина с оружием и взрывчаткой в центре Луцка захватил автобус с пассажирами. Под вечер после разговора с президентом Украины злоумышленник, который называл себя «Максим Плохой», выпустил из автобуса трех человек – пожилую женщину, подростка и молодую беременную. А когда Владимир Зеленский выполнил его требование и опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне», отпустил остальных заложников и сдался спецназу.

Позже правоохранители установили личность террориста, им оказался ранее судимый Максим Кривош.

В Луцке освободили всех заложников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захватчик заложников в Луцке: «С праздником антисистемы!»

Неизвестный, называющий себя «Максимом Плохим», в украинском Луцке захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса и пишет в Твиттере (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американскую школьницу, осужденную за невыполненное домашнее задание, оставили за решеткой
«Открыл врата ада»: Соловьев считает, что Зеленский совершил ошибку, выполнив требование террориста из Луцка
Выздоровевшие от COVID-19 пациенты хуже соображают и испытывают проблемы с психикой
В СБУ уточнили число освобожденных в Луцке заложников
Эксперт рассказал, стоит ли прививаться от коронавируса спешно сделанной вакциной
Трамп: В июле две американские вакцины от коронавируса выходят на финальную стадию испытаний
Очередная стрельба в Чикаго: ранены не менее 11 человек
В Германии призвали ЕС выработать ответ на санкции США против «Северного потока – 2»
Жертвами крушения вертолета в Колумбии стали как минимум девять военных
Пушков ответил на призыв США прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Вторая волна коронавируса в Черногории: граждан снова обязали носить маски