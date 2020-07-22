В СБУ уточнили число освобожденных в Луцке заложников

22 Июль 2020 2020-07-22T05:34:33+03:00

Террорист с оружием и взрывчаткой захватил автобус в Луцке Фото: REUTERS

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В Службе безопасности Украины уточнили число заложников, захваченных во вторник вооруженным террористом в городе Луцк. Оказывается, украинские силовики вывели из автобуса в общей сложности не 20, как сообщалось ранее, а тринадцать человек.

«Сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус «Берестечко – Красниловка» с пассажирами», - говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791856" frameborder="0"></iframe> В Луцке освободили всех заложников.

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ИСТОЧНИК KP.RU