2020-07-22T05:34:33+03:00
Происшествия

В СБУ уточнили число освобожденных в Луцке заложников

Из захваченного террористом автобуса украинские силовики вывели 13 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Террорист с оружием и взрывчаткой захватил автобус в ЛуцкеТеррорист с оружием и взрывчаткой захватил автобус в ЛуцкеФото: REUTERS
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В Службе безопасности Украины уточнили число заложников, захваченных во вторник вооруженным террористом в городе Луцк. Оказывается, украинские силовики вывели из автобуса в общей сложности не 20, как сообщалось ранее, а тринадцать человек.

«Сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус «БерестечкоКрасниловка» с пассажирами», - говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

В Луцке освободили всех заложников.

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Неизвестный, называющий себя «Максимом Плохим», в украинском Луцке захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса и пишет в Твиттере (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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