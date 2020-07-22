В СБУ уточнили число освобожденных в Луцке заложников
В Службе безопасности Украины уточнили число заложников, захваченных во вторник вооруженным террористом в городе Луцк. Оказывается, украинские силовики вывели из автобуса в общей сложности не 20, как сообщалось ранее, а тринадцать человек.
«Сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус «Берестечко – Красниловка» с пассажирами», - говорится в заявлении пресс-службы СБУ.
В Луцке освободили всех заложников.
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ИСТОЧНИК KP.RU