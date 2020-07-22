«Открыл врата ада»: Соловьев считает, что Зеленский совершил ошибку, выполнив требование террориста из Луцка
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев убежден, что президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку, выполнив требование террориста Максима Кривоша, который накануне захватил в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Пойдя на уступки преступнику, по мнению телеведущего, лидер Незалежной создал опасный прецедент.
«Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», - написал Владимир Соловьев на своей странице в одной из соцсетей.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по требованию захватчика, называвшего себя «Максим Плохой», Зеленский записал и опубликовал видеообращение, в котором посоветовал всем смотреть фильм «Земляне», однако потом, когда террориста арестовали, удалил его. Стоит отметить, что после ролика глава государства Кривош отпустил всех заложников.
Видео штурма автобуса в Луцке .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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