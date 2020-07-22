Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 14
Полиция задержала одного подозреваемого в причастности к произошедшему
В Чикаго участились случаи стрельбыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Чикаго подтвердила, что в результате стрельбы возле похоронного бюро в городе получили ранения четырнадцать человек, все 14 пострадавших находятся в пяти разных больницах города. Об этом на специальной пресс-конференции сообщил официальный представитель городского полицейского управления, передает местная газета Chicago Tribune.
ИСТОЧНИК KP.RU