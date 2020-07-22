Последние новости на утро 22 июля 2020: СБУ уточнила число освобожденных в Луцке заложников

22 Июль 2020 2020-07-22T08:09:16+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 22 июля 2020 года

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Последние новости на утро 22 июля 2020 года. Ночью в Службе безопасности Украины уточнили число заложников, захваченных во вторник вооруженным террористом в городе Луцк. Оказывается, украинские силовики вывели из автобуса в общей сложности не 20, как сообщалось ранее, а 13 человек.

Напомним, мужчина с оружием и взрывчаткой захватил автобус с пассажирами в самом центре города. Под вечер после разговора с президентом Украины злоумышленник, который называл себя «Максим Плохой», выпустил из автобуса трех человек – пожилую женщину, подростка и молодую беременную. А когда Владимир Зеленский выполнил его требование и опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне», отпустил остальных заложников и сдался спецназу.

«Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», - так прокомментировал ситуацию телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Тем временем Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начнется в Штатах с 1 октября), предусматривающий ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Однако в Белом доме заявили, что президент не подпишет документ в его нынешней редакции.

Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков резко ответил на прозвучавший из США призыв к России немедленно прекратить разработки новейших видов ракет с ядерными двигателями. С таким требованием накануне выступил спецпосланник президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, заявив, что «такое оружие не должно существовать».

«В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем». А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие Судного дня», - возмутился Пушков, посоветовав американцам «не указывать России, над чем работать или нет, а думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791856" frameborder="0"></iframe> В Луцке освободили всех заложников.

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ИСТОЧНИК KP.RU