2020-07-22T08:29:15+03:00
Общество

Абхазия предложила России открыть границу

Президент Бжания выступил за поэтапное снятие ограничений, в том числе ради открытия курортного сезона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Абхазии попросили Россию о поэтапном снятии ограничений на границеВласти Абхазии попросили Россию о поэтапном снятии ограничений на границеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Абхазии Аслан Бжания предложил правительству России начать поэтапное снятие ограничений на абхазо-российской границе, сообщили в пресс-службе абхазского кабмина.

Также сообщается, что Бжания обратился к российскому правительству с таким предложениям, "основываясь на реальной эпидемиологической обстановке", а поэтапное снятие ограничений на госгранице президент Абхазии предлагает "в том числе для открытия курортного сезона".

Представители кабмина Абхазии отметили, что страна готова снять ограничения в любое время и ждёт согласования вопроса с Россией.

В Абхазии за всё время пандемии зафиксировали 38 случаев заражения коронавирусом, 37 человек выздоровели, а 95-летняя женщина, заразившаяся COVID-19, скончалась.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что открытие границ между Россией и Абхазией состоится не раньше 28 июля: ограничительные меры пока продлили до этой даты, а в Абхазии ждут представителей Роспотребнадзора, которые там проведут анализ ситуации.

Также сообщалось, что Абхазия готова открыть границы для организованных групп российских туристов с 15 июля, а для самостоятельных путешественников - с 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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